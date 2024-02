STOXX-Handel STOXX 50 zum Start schwächer

Am Mittwoch verbucht der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,40 Prozent auf 4 251,57 Punkte. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,143 Prozent schwächer bei 4 262,53 Punkten, nach 4 268,64 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 251,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 262,53 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 0,191 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 051,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.11.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 948,30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.02.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 942,21 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 3,90 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 279,61 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,15 Prozent auf 67,55 EUR), Diageo (+ 0,91 Prozent auf 29,94 GBP), Siemens (+ 0,55) Prozent auf 169,64 EUR), Unilever (+ 0,49 Prozent auf 40,73 GBP) und UBS (+ 0,49 Prozent auf 24,52 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil HSBC (-6,07 Prozent auf 6,05 GBP), Glencore (-3,90 Prozent auf 3,75 GBP), Novartis (-1,29 Prozent auf 89,60 CHF), GSK (-1,05 Prozent auf 16,60 GBP) und AstraZeneca (-0,82 Prozent auf 101,20 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 5 075 697 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 513,108 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Bayer-Aktie präsentiert mit 5,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. BAT lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,12 Prozent.

Redaktion finanzen.at