Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der bislang guten Geschäfts- und Kursentwicklung 2026 seien die Aussichten im kommenden Jahr durchwachsen, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf 2027. Das größte Gewinnrisiko sei die höhere Kosteninflation. Die besten Chancen hätten Unternehmen, die Wachstum zu einem vernünftigen Preis böten. Pannuti favorisiert den Lebensmittelsektor mit Ausnahme der Schokoladenhersteller und die Tabak- und Zutatenhersteller. Positiv sieht sie auch die Kosmetikhersteller. Bei Henkel dürfte indes die Geschäftsdynamik nachlassen. Vorsichtig ist Pannuti bei den Softdrinkherstellern und wird zurückhaltender bei den Brauereien. Die Aussichten für die Spirituosenhersteller seien durchwachsen. Als Top-Werte für 2027 nennt die Expertin Unilever, British American Tobacco, Nestle, Puig, Kerry, Danone, Carlsberg und Reckitt.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Symrise-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 10:02 Uhr 1,0 Prozent. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 14,23 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 19 372 Stück. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 42,1 Prozent. Experten prognostizieren, dass Symrise die Bilanz für Q4 2026 am 10.03.2027 vorlegt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:59 / GMT



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