NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
25.08.2026 05:06:48
Taiwan indicts Nvidia manager after chip smuggling probe
The individual is part of a group that allegedly smuggled advanced AI chips into ChinaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
25.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gewinne in New York: Dow Jones steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
25.08.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
25.08.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones am Dienstagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
25.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
25.08.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
25.08.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|182,40
|1,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: ATX letztlich in Grün -- DAX schließt stärker -- Wall Street schlussendlich höher -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Handel tendierte am Dienstag in der Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Plus. Die Wall Street zeigte sich fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.