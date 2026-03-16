Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|
16.03.2026 05:49:39
Taskforce der Koalition tagt - Vertreter von Mineralkonzernen
BERLIN (dpa-AFX) - In Berlin tagt am Montag (12 Uhr) eine von der Koalition eingesetzte Taskforce zu steigenden Preise für Sprit und Energie infolge des Iran-Krieges. Erwartet werden neben dem Präsidenten des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, auch Vertreter von Mineralölkonzernen. Die Federführung für die Arbeitsgruppe liegt bei SPD-Fraktionsvize Armand Zorn und Unionsfraktionsvize Sepp Müller (CDU).
Politiker hatten Mineralölkonzernen eine "Abzocke" an Tankstellen vorgeworfen.
Zudem beraten in Brüssel Energieministerin Katherina Reiche (CDU) und ihre Amtskolleginnen und -kollegen der anderen EU-Länder bei einem Treffen über die Folgen des Konflikts im Nahen Osten.
Die Bundesregierung hatte beschlossen, dass nach österreichischem Vorbild eine neue Regelung eingeführt wird, wonach Tankstellen nur noch einmal am Tag die Preise erhöhen dürfen. Angestrebt wird, dass die neue Regel vor Ostern greift. Umstritten ist, ob die neue Regel preisdämpfend wirkt.
Politiker von Union und SPD forderten weitergehende Maßnahmen. So sprach sich Zorn für die Einführung einer "Spritpreisbremse" aus. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) forderte in der "Bild"-Zeitung, die Energiesteuer zu verringern, bis sich der Markt wieder normalisiert habe./hoe/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
13.03.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 fällt zum Start (finanzen.at)
|
13.03.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
12.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
12.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
11.03.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
11.03.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|11.03.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|38,84
|-0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
An den asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.