BP Aktie
|7,46EUR
|-0,06EUR
|-0,85%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor detaillierten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Das jüngste Trading-Update des Ölkonzerns habe starke operative Trends signalisiert, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Seine Prognosen für den Nettogewinn und den operativen Cashflow im dritten Quartal lägen über den Konsensschätzungen./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
6,28 £
|
Abst. Kursziel*:
11,45%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
6,23 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,45%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:26
|Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
12:26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 verliert am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
26.10.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
26.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 im Aufwind (finanzen.at)
|
26.10.26
|Börse London: FTSE 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Zuversicht in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|10:59
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|21.10.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|21.10.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|21.10.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|7,46
|-0,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:09
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12:08
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|12:06
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:59
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|10:48
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:39
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:43
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:16
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|26.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG