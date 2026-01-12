SAP Aktie

SAP Aktie

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

Marktbericht 12.01.2026 12:27:24

TecDAX aktuell: TecDAX fester

TecDAX aktuell: TecDAX fester

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Um 12:10 Uhr legt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,19 Prozent auf 3 827,41 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 589,701 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,064 Prozent fester bei 3 822,70 Punkten, nach 3 820,24 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 839,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3 816,37 Einheiten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 12.12.2025, wurde der TecDAX auf 3 552,44 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 658,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 499,09 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,05 Prozent auf 47,94 EUR), Siltronic (+ 2,91 Prozent auf 53,05 EUR), AIXTRON SE (+ 2,60 Prozent auf 20,93 EUR), TeamViewer (+ 2,17 Prozent auf 6,12 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,62 Prozent auf 6,39 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Nordex (-2,11 Prozent auf 31,62 EUR), Nagarro SE (-1,83 Prozent auf 69,75 EUR), SMA Solar (-1,33 Prozent auf 35,72 EUR), Kontron (-1,11 Prozent auf 24,90 EUR) und IONOS (-1,08 Prozent auf 27,50 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 530 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 241,779 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,30 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 20,81 2,41% AIXTRON SE
Deutsche Telekom AG 28,81 1,44% Deutsche Telekom AG
EVOTEC SE 6,46 2,48% EVOTEC SE
freenet AG 29,54 0,27% freenet AG
IONOS 27,75 -0,36% IONOS
Kontron 24,92 -0,72% Kontron
Nagarro SE 69,90 -1,27% Nagarro SE
Nordex AG 31,72 -1,67% Nordex AG
SAP SE 212,25 -0,19% SAP SE
Siemens Healthineers AG 47,06 1,05% Siemens Healthineers AG
Siltronic AG 53,60 4,28% Siltronic AG
SMA Solar AG 35,40 -1,99% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 47,92 3,41% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,13 1,66% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 842,92 0,59%

