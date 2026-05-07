AIXTRON Aktie

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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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07.05.2026 10:17:01

AIXTRON SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 55,30 Euro belassen. Om Bakhda verwies in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf eine Mitteilung, wonach das Unternehmen Renesas mit Anlagen zur Produktion von Galliumnitrid-Halbleitern beliefert wurde. Nach Aussagen zu deren Nachfrage, die es am Vortag von Infineon gegeben habe, sei auch dies positiv. Bei Aixtron sei zuletzt die Optoelektronik der Treiber gewesen, während im Galliumnitrid-Bereich ein Wendepunkt noch ausstehe./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55,30 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
49,96 € 		Abst. Kursziel*:
10,69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,86%
Analyst Name::
Om Bakhda 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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