NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 55,30 Euro belassen. Om Bakhda verwies in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf eine Mitteilung, wonach das Unternehmen Renesas mit Anlagen zur Produktion von Galliumnitrid-Halbleitern beliefert wurde. Nach Aussagen zu deren Nachfrage, die es am Vortag von Infineon gegeben habe, sei auch dies positiv. Bei Aixtron sei zuletzt die Optoelektronik der Treiber gewesen, während im Galliumnitrid-Bereich ein Wendepunkt noch ausstehe./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.