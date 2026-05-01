AIXTRON Aktie

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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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01.05.2026 20:57:13

AIXTRON SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron von 28 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie profitiere von einem deutlichen Aufbau der Kapazitäten in der Optoelektronik, schrieb Madeleine Jenkins in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im jüngsten Quartal gingen 70 Prozent der Aufträge auf dieses Segment zurück./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Neutral
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
46,81 € 		Abst. Kursziel*:
6,81%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
46,73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,00%
Analyst Name::
Madeleine Jenkins 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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