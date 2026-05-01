AIXTRON Aktie
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|4,75%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron von 28 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie profitiere von einem deutlichen Aufbau der Kapazitäten in der Optoelektronik, schrieb Madeleine Jenkins in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im jüngsten Quartal gingen 70 Prozent der Aufträge auf dieses Segment zurück./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Neutral
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
46,81 €
|
Abst. Kursziel*:
6,81%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
46,73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,00%
|
Analyst Name::
Madeleine Jenkins
|
KGV*:
-
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