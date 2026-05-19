AIXTRON Aktie

52,08EUR 1,84EUR 3,66%
AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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19.05.2026 08:49:40

AIXTRON SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach einer Order mehrerer MOCVD-Systeme von Lumentum mit einem Kursziel von 55,30 Euro auf "Buy" belassen. Opto-Aufträge begännen für Aixtron gerade erst anzuziehen, da die Kapazitäten der Laserhersteller nach wie vor begrenzt seien, schrieb Om Bakhda am Dienstag in seiner ersten Reaktion auf die Meldung./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55,30 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
51,40 € 		Abst. Kursziel*:
7,59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,18%
Analyst Name::
Om Bakhda 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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