AIXTRON Aktie
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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach einer Order mehrerer MOCVD-Systeme von Lumentum mit einem Kursziel von 55,30 Euro auf "Buy" belassen. Opto-Aufträge begännen für Aixtron gerade erst anzuziehen, da die Kapazitäten der Laserhersteller nach wie vor begrenzt seien, schrieb Om Bakhda am Dienstag in seiner ersten Reaktion auf die Meldung./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
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Unternehmen:
AIXTRON SE
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
55,30 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
51,40 €
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Abst. Kursziel*:
7,59%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
52,08 €
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Abst. Kursziel aktuell:
6,18%
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Analyst Name::
Om Bakhda
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KGV*:
-