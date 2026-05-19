NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach einer Order mehrerer MOCVD-Systeme von Lumentum mit einem Kursziel von 55,30 Euro auf "Buy" belassen. Opto-Aufträge begännen für Aixtron gerade erst anzuziehen, da die Kapazitäten der Laserhersteller nach wie vor begrenzt seien, schrieb Om Bakhda am Dienstag in seiner ersten Reaktion auf die Meldung./rob/ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.