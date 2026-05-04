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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Aixtron nach gutem Lauf von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, während der faire Wert von 32 auf 45 Euro angehoben wurde. Armin Kremser argumentierte in einer am Montag vorliegenden Studie, die Anleger verteilten zu viele Vorschusslorbeeren. Der Nachrichtenfluss werde sich zwar deutlich verbessern, aber die guten Perspektiven dürften nach der Kursrally eingepreist sein. Aixtron müsse in den kommenden Quartalen erst in die exorbitant hohe Bewertung hineinwachsen./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Halten
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
49,19 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
49,72 €
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Armin Kremser
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KGV*:
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