FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Die wichtigste Erkenntnis seien die im Laufe der vergangenen Monate deutlich verbesserten Aussichten, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Treffen mit dem Finanzchef im Rahmen der "dbAccess European Champions Conference"./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET



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