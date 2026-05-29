AIXTRON Aktie
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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Die wichtigste Erkenntnis seien die im Laufe der vergangenen Monate deutlich verbesserten Aussichten, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Treffen mit dem Finanzchef im Rahmen der "dbAccess European Champions Conference"./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
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Unternehmen:
AIXTRON SE
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
43,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
59,20 €
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Abst. Kursziel*:
-27,36%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
60,14 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-28,50%
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Analyst Name::
Michael Kuhn
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KGV*:
-
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