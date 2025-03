TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Dienstagshandels in Rot

Um 09:13 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,62 Prozent auf 3 832,63 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 670,931 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,574 Prozent auf 3 834,35 Punkte an der Kurstafel, nach 3 856,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 842,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 817,91 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 04.02.2025, bei 3 726,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 512,57 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 04.03.2024, bei 3 439,56 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,52 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 905,01 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 403,34 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 10,16 Prozent auf 70,50 EUR), IONOS (+ 1,01 Prozent auf 24,95 EUR), PNE (+ 0,30 Prozent auf 13,24 EUR), freenet (+ 0,06 Prozent auf 31,86 EUR) und United Internet (+ 0,00 Prozent auf 18,33 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Siltronic (-2,59 Prozent auf 45,20 EUR), EVOTEC SE (-2,33 Prozent auf 7,96 EUR), Infineon (-2,28 Prozent auf 35,11 EUR), Formycon (-2,25 Prozent auf 26,05 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,97 Prozent auf 69,50 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HENSOLDT-Aktie. 657 810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 309,495 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die 1&1-Aktie präsentiert mit 8,02 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. freenet lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,42 Prozent.

