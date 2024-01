TecDAX-Handel aktuell: Anleger lassen TecDAX zum Start steigen

Das macht der TecDAX am Donnerstag.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,47 Prozent fester bei 3 239,87 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 483,215 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,220 Prozent höher bei 3 231,70 Punkten, nach 3 224,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 230,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 247,15 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 0,866 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 18.12.2023, einen Wert von 3 306,26 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.10.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 2 911,69 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 18.01.2023, bei 3 209,13 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,55 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 373,55 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 3,67 Prozent auf 15,11 EUR), Infineon (+ 2,72 Prozent auf 33,42 EUR), SMA Solar (+ 2,19 Prozent auf 46,60 EUR), AIXTRON SE (+ 2,02 Prozent auf 33,31 EUR) und Nordex (+ 1,79 Prozent auf 9,33 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil ADTRAN (-4,53 Prozent auf 6,96 USD), TeamViewer (-2,78 Prozent auf 13,12 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,89 Prozent auf 19,50 EUR), QIAGEN (-0,65 Prozent auf 41,05 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,44 Prozent auf 101,00 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 285 577 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 169,115 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

