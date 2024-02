TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Nachmittag im Minus

Am Freitag fällt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,47 Prozent auf 3 337,51 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 505,032 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,309 Prozent höher bei 3 363,65 Punkten in den Handel, nach 3 353,30 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 335,48 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 377,63 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,227 Prozent nach unten. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 02.01.2024, einen Stand von 3 324,59 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 02.11.2023, einen Stand von 2 914,99 Punkten auf. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 02.02.2023, einen Stand von 3 335,98 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 0,389 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 377,63 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

TecDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell MorphoSys (+ 4,92 Prozent auf 42,62 EUR), Kontron (+ 1,69 Prozent auf 21,60 EUR), JENOPTIK (+ 0,95 Prozent auf 29,72 EUR), SAP SE (+ 0,95 Prozent auf 163,84 EUR) und SMA Solar (+ 0,89 Prozent auf 47,76 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil AIXTRON SE (-3,45 Prozent auf 33,35 EUR), Nemetschek SE (-2,28 Prozent auf 84,06 EUR), Sartorius vz (-2,13 Prozent auf 331,60 EUR), Siemens Healthineers (-2,03 Prozent auf 53,06 EUR) und EVOTEC SE (-1,77 Prozent auf 13,32 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 368 385 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 188,088 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Im TecDAX hat die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,42 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

