TecDAX-Handel aktuell: TecDAX leichter

So bewegt sich der TecDAX heute.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,30 Prozent schwächer bei 3 760,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 579,496 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,154 Prozent auf 3 777,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3 771,79 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 778,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 754,28 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 1,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 534,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, lag der TecDAX noch bei 3 701,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, wurde der TecDAX auf 3 549,74 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 3,76 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 612,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Drägerwerk (+ 9,46 Prozent auf 87,90 EUR), HENSOLDT (+ 1,61 Prozent auf 91,45 EUR), Infineon (+ 1,60 Prozent auf 42,27 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,55 Prozent auf 16,42 EUR) und Bechtle (+ 1,36 Prozent auf 44,58 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,45 Prozent auf 48,06 EUR), Nagarro SE (-2,50 Prozent auf 68,25 EUR), SAP SE (-2,29 Prozent auf 200,90 EUR), Nemetschek SE (-1,78 Prozent auf 82,55 EUR) und Siltronic (-1,35 Prozent auf 55,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 189 059 Aktien gehandelt. Mit 234,663 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at