Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Kursverlauf
|
16.01.2026 15:58:41
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX leichter
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,30 Prozent schwächer bei 3 760,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 579,496 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,154 Prozent auf 3 777,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3 771,79 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 778,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 754,28 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 1,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 534,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, lag der TecDAX noch bei 3 701,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, wurde der TecDAX auf 3 549,74 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 3,76 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 612,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Drägerwerk (+ 9,46 Prozent auf 87,90 EUR), HENSOLDT (+ 1,61 Prozent auf 91,45 EUR), Infineon (+ 1,60 Prozent auf 42,27 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,55 Prozent auf 16,42 EUR) und Bechtle (+ 1,36 Prozent auf 44,58 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,45 Prozent auf 48,06 EUR), Nagarro SE (-2,50 Prozent auf 68,25 EUR), SAP SE (-2,29 Prozent auf 200,90 EUR), Nemetschek SE (-1,78 Prozent auf 82,55 EUR) und Siltronic (-1,35 Prozent auf 55,00 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 189 059 Aktien gehandelt. Mit 234,663 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf
2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
16.01.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schließt im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
16.01.26
|XETRA-Handel DAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX in Rot (finanzen.at)