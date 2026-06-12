XETRA-Handel: TecDAX mittags mit Gewinnen

Um 12:10 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,92 Prozent aufwärts auf 3 963,97 Punkte. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 545,525 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,575 Prozent auf 3 950,35 Punkte an der Kurstafel, nach 3 927,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 944,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 978,38 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,93 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 12.05.2026, wurde der TecDAX auf 3 709,45 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 579,36 Punkten auf. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, bei 3 860,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,37 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 3,36 Prozent auf 90,65 EUR), Ottobock (+ 2,57 Prozent auf 51,80 EUR), Infineon (+ 1,79 Prozent auf 78,44 EUR), EVOTEC SE (+ 1,76 Prozent auf 4,74 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,63 Prozent auf 34,96 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-1,95 Prozent auf 77,34 EUR), SMA Solar (-1,67 Prozent auf 47,18 EUR), 1&1 (-0,61 Prozent auf 24,30 EUR), Nemetschek SE (-0,61 Prozent auf 56,75 EUR) und IONOS (-0,60 Prozent auf 26,46 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 159 850 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 174,783 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at