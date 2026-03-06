TecDAX-Handel aktuell: TecDAX leichter

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,82 Prozent tiefer bei 3 596,78 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 553,705 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,019 Prozent auf 3 664,07 Punkte an der Kurstafel, nach 3 663,37 Punkten am Vortag.

Bei 3 590,32 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 676,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 2,89 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 619,60 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 607,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 866,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 0,759 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell TeamViewer (+ 4,70 Prozent auf 4,81 EUR), IONOS (+ 3,78 Prozent auf 23,35 EUR), HENSOLDT (+ 3,34 Prozent auf 74,25 EUR), ATOSS Software (+ 2,02 Prozent auf 90,80 EUR) und Ottobock (+ 1,14 Prozent auf 57,85 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Infineon (-6,21 Prozent auf 39,68 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,26 Prozent auf 52,85 EUR), JENOPTIK (-2,78 Prozent auf 27,30 EUR), QIAGEN (-2,58 Prozent auf 39,51 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,34 Prozent auf 142,20 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 061 892 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 195,425 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at