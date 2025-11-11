EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|EVOTEC SE-Investmentbeispiel
|
11.11.2025 10:03:38
TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der EVOTEC SE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8,92 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,217 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2025 58,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 5,20 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 41,67 Prozent verkleinert.
EVOTEC SE wurde am Markt mit 929,96 Mio. Euro bewertet. Die Erstnotiz des EVOTEC SE-Papiers fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der EVOTEC SE-Aktie bei 12,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
