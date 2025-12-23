Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Profitable Kontron-Anlage?
|
23.12.2025 10:03:42
TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Kontron-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15,33 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Kontron-Papier investiert hätte, befänden sich nun 652,316 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Kontron-Aktie auf 22,68 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 794,52 EUR wert. Damit wäre die Investition 47,95 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Kontron belief sich zuletzt auf 1,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Kontron AG
Nachrichten zu Kontronmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt zum Start (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel SDAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
22.12.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.12.25
|Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
17.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
|
17.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
17.12.25