TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Kontron-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Kontron-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15,33 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Kontron-Papier investiert hätte, befänden sich nun 652,316 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Kontron-Aktie auf 22,68 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 794,52 EUR wert. Damit wäre die Investition 47,95 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Kontron belief sich zuletzt auf 1,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at