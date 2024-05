TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Siltronic-Aktien gewesen.

Am 30.04.2023 wurde das Siltronic-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 65,15 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15,349 Siltronic-Anteilen. Die gehaltenen Siltronic-Aktien wären am 29.04.2024 1 143,51 EUR wert, da der Schlussstand 74,50 EUR betrug. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 143,51 EUR entspricht einer Performance von +14,35 Prozent.

Siltronic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at