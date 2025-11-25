Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Performance unter der Lupe
|
25.11.2025 10:03:41
TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Siltronic-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 107,85 EUR. Bei einem Siltronic-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,272 Siltronic-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 43,14 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 400,00 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 60,00 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Siltronic bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
