Siltronic Aktie

Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Performance unter der Lupe 25.11.2025 10:03:41

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Siltronic eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Siltronic-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 107,85 EUR. Bei einem Siltronic-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,272 Siltronic-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 43,14 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 400,00 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 60,00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Siltronic bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AGmehr Nachrichten