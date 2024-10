TecDAX-Papier SÜSS MicroTec SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SÜSS MicroTec SE von vor 10 Jahren eingefahren

Am 21.10.2014 wurde die SÜSS MicroTec SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4,66 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das SÜSS MicroTec SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 214,592 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen SÜSS MicroTec SE-Aktien wären am 18.10.2024 11 630,90 EUR wert, da der Schlussstand 54,20 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 1 063,09 Prozent.

Der Börsenwert von SÜSS MicroTec SE belief sich zuletzt auf 1,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at