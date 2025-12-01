United Internet Aktie
TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der United Internet-Aktie statt. Der Schlusskurs des United Internet-Papiers betrug an diesem Tag 20,53 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 48,709 United Internet-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des United Internet-Papiers auf 25,86 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 259,62 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25,96 Prozent angewachsen.
Am Markt war United Internet jüngst 4,47 Mrd. Euro wert. Am 23.03.1998 fand der erste Handelstag der United Internet-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des United Internet-Papiers wurde der Erstkurs mit 12,27 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu United Internet AG
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|25,64
|-0,62%