United Internet Aktie

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

01.12.2025 10:04:31

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 3 Jahren verdient

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in United Internet gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der United Internet-Aktie statt. Der Schlusskurs des United Internet-Papiers betrug an diesem Tag 20,53 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 48,709 United Internet-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des United Internet-Papiers auf 25,86 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 259,62 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25,96 Prozent angewachsen.

Am Markt war United Internet jüngst 4,47 Mrd. Euro wert. Am 23.03.1998 fand der erste Handelstag der United Internet-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des United Internet-Papiers wurde der Erstkurs mit 12,27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

26.11.25 United Internet Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 United Internet Buy UBS AG
12.11.25 United Internet Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 United Internet Kaufen DZ BANK
01.09.25 United Internet Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

United Internet AG 25,64 -0,62% United Internet AG

