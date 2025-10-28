TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Siltronic-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurden Siltronic-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Siltronic-Aktie an diesem Tag 82,00 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,220 Siltronic-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 71,65 EUR, da sich der Wert einer Siltronic-Aktie am 27.10.2025 auf 58,75 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 28,35 Prozent.

Siltronic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,76 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at