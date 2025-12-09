TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siltronic-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Siltronic-Einstiegs gewesen.

Das Siltronic-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 52,25 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,914 Siltronic-Papiere. Die gehaltenen Siltronic-Papiere wären am 08.12.2025 91,67 EUR wert, da der Schlussstand 47,90 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,33 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Siltronic bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at