Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Langfristige Performance
|
09.12.2025 10:03:51
TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siltronic-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das Siltronic-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 52,25 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,914 Siltronic-Papiere. Die gehaltenen Siltronic-Papiere wären am 08.12.2025 91,67 EUR wert, da der Schlussstand 47,90 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,33 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Siltronic bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siltronic AGmehr Nachrichten
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX mittags im Minus (finanzen.at)
|
08.12.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
03.12.25
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)