TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in TeamViewer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit TeamViewer-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die TeamViewer-Aktie letztlich bei 38,37 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das TeamViewer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,606 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.04.2024 auf 12,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32,36 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 67,64 Prozent vermindert.

Am Markt war TeamViewer jüngst 2,09 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der TeamViewer-Anteile an der Börse XETRA war der 25.09.2019. Der erste festgestellte Kurs des TeamViewer-Papiers lag damals bei 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at