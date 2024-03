TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in TeamViewer eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des TeamViewer-Papiers betrug an diesem Tag 14,96 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 66,867 TeamViewer-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.03.2024 auf 13,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 893,35 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 10,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von TeamViewer belief sich zuletzt auf 2,21 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der TeamViewer-Papiere an der Börse XETRA war der 25.09.2019. Damals wurde der erste Kurs der TeamViewer-Aktie bei 26,25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at