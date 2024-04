TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Die TeamViewer-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15,89 EUR wert. Bei einem TeamViewer-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 629,327 TeamViewer-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TeamViewer-Papiers auf 12,35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 769,04 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -22,31 Prozent.

Der Börsenwert von TeamViewer belief sich zuletzt auf 2,07 Mrd. Euro. TeamViewer-Papiere wurden am 25.09.2019 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein TeamViewer-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at