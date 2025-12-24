TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde das Bechtle-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 14,44 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 69,268 Bechtle-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 997,92 EUR, da sich der Wert einer Bechtle-Aktie am 23.12.2025 auf 43,28 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 199,79 Prozent vermehrt.

Bechtle wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,48 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der Bechtle-Papiere fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Bechtle-Aktie wurde der Erstkurs mit 30,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at