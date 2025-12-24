Bechtle Aktie

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

Bechtle-Investment 24.12.2025 10:03:46

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 10 Jahren verdient

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Bechtle-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Bechtle-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 14,44 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 69,268 Bechtle-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 997,92 EUR, da sich der Wert einer Bechtle-Aktie am 23.12.2025 auf 43,28 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 199,79 Prozent vermehrt.

Bechtle wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,48 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der Bechtle-Papiere fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Bechtle-Aktie wurde der Erstkurs mit 30,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Bechtle AG

19.11.25 Bechtle Buy UBS AG
17.11.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Bechtle Kaufen DZ BANK
14.11.25 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 43,14 -0,87% Bechtle AG

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
