TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bechtle-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Bechtle-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurde die Bechtle-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Bechtle-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 37,17 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Bechtle-Aktie investiert hätte, hätte er nun 26,903 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2025 920,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,22 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7,94 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Bechtle eine Marktkapitalisierung von 4,32 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Bechtle-Papiere an der Börse XETRA war der 30.03.2000. Zum Börsendebüt der Bechtle-Aktie wurde der Erstkurs mit 30,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at