WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

Sartorius vz-Investition im Blick 23.12.2025 10:03:42

TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Sartorius vz-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Sartorius vz-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Sartorius vz-Anteile bei 342,20 EUR. Bei einem Sartorius vz-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,922 Sartorius vz-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 713,91 EUR, da sich der Wert eines Sartorius vz-Papiers am 22.12.2025 auf 244,30 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 28,61 Prozent.

Der Marktwert von Sartorius vz betrug jüngst 14,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

17.12.25 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
16.12.25 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
15.12.25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Sartorius AG Vz. 244,80 1,03% Sartorius AG Vz.

