TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: Siltronic-Dividende verringert sich

Bei der Hauptversammlung von TecDAX-Titel Siltronic am 13.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 1,20 EUR je Aktie beschlossen. Damit wurde die Siltronic-Dividende im Vorjahresvergleich um 60,00 Prozent dezimiert.

Entwicklung der Siltronic-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging das Siltronic-Papier via XETRA bei einem Wert von 74,00 EUR aus dem Geschäft. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Siltronic wird das Siltronic-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Siltronic-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. Das Siltronic-Wertpapier verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 1,36 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 4,40 Prozent.

Reale Rendite und Kursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren fiel der Siltronic-Aktienkurs via XETRA um 48,12 Prozent. Die wirkliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -42,60 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Siltronic

Für das Jahr 2024 erwarten FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 0,71 EUR. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,96 Prozent nachlassen.

Basisdaten von Siltronic

Siltronic ist ein TecDAX-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 2,240 Mrd. EUR. Siltronic besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,39. Der Umsatz von Siltronic belief sich in 2023 auf 1,514 Mrd. EUR. Das EPS summierte sich derweil auf 6,15 EUR.

Redaktion finanzen.at