Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
22.04.2026 22:31:06
Tesla Inc. Q1 Profit Rises
(RTTNews) - Tesla Inc. (TSLA) released earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $477 million, or $0.13 per share. This compares with $409 million, or $0.12 per share, last year.
Excluding items, Tesla Inc. reported adjusted earnings of $1.453 billion or $0.41 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 15.8% to $22.387 billion from $19.335 billion last year.
Tesla Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $477 Mln. vs. $409 Mln. last year. -EPS: $0.13 vs. $0.12 last year. -Revenue: $22.387 Bln vs. $19.335 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
20:04
|Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
18:02
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
16:45
|Tesla-Aktie trotzdem mit Abschiägen: E-Autobauer überzeugt bei Umsatz umd Ergebnis (finanzen.at)
|
13:20
|ROUNDUP: Tesla mit mehr Umsatz und Gewinn - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
11:05
|Tesla will Mitarbeiterzahl in deutschem Werk aufstocken (dpa-AFX)
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Tesla auf 475 Dollar - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
06:23
|ROUNDUP: Tesla sieht baldige EU-Zulassung für neues Assistenzsystem (dpa-AFX)
|
22.04.26
|Tesla verkauft wieder mehr Autos (Spiegel Online)