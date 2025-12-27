HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|
27.12.2025 06:00:35
The curious signal sent by HSBC
Scrapping of international manager programme comes despite need for long-term employees schooled in bank’s cultureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HSBC Holdings plcmehr Nachrichten
|
06:00
|The curious signal sent by HSBC (Financial Times)
|
24.12.25
|Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
24.12.25
|STOXX-Handel STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
24.12.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
24.12.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
23.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: Zum Handelsstart Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
23.12.25
|HSBC board member who led search for chair to retire (Financial Times)
|
22.12.25
|HSBC hires ex-Citi executive Ida Liu to lead global private bank (Financial Times)
Analysen zu HSBC Holdings plcmehr Analysen
|05.12.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|29.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|13,32
|0,00%