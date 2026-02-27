NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

27.02.2026 16:08:00

This Mind-Boggling Figure From Nvidia Captures Why Its Staggering Growth Should Persist This Year

Chipmaker Nvidia (NASDAQ: NVDA) just reminded investors how unusual this AI cycle still is. The company reported fiscal fourth-quarter revenue of $68.1 billion and then guided to extraordinary $78.0 billion in first-quarter fiscal 2027 revenue, plus or minus 2%.That is a staggering number on its own. But the more telling point is what it implies about growth: Against revenue of $44.1 billion in the year-ago quarter, Nvidia's midpoint guide calls for about 77% year-over-year growth -- a significant acceleration over its fiscal fourth-quarter year-over-year growth rate.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
