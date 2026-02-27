NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
27.02.2026 16:08:00
This Mind-Boggling Figure From Nvidia Captures Why Its Staggering Growth Should Persist This Year
Chipmaker Nvidia (NASDAQ: NVDA) just reminded investors how unusual this AI cycle still is. The company reported fiscal fourth-quarter revenue of $68.1 billion and then guided to extraordinary $78.0 billion in first-quarter fiscal 2027 revenue, plus or minus 2%.That is a staggering number on its own. But the more telling point is what it implies about growth: Against revenue of $44.1 billion in the year-ago quarter, Nvidia's midpoint guide calls for about 77% year-over-year growth -- a significant acceleration over its fiscal fourth-quarter year-over-year growth rate.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
