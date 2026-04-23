ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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23.04.2026 04:03:18
TSMC shows smaller, faster chips without a pricey new tool from ASML
The global giant makes chips for Nvidia, Apple and GoogleWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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