ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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16.07.2026 12:33:56

ASML NV Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML nach Quartalszahlen und Prognosen von 1900 auf 2100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Märkte müssten realisieren, dass der Ausrüster der Halbleiterindustrie auf eine andere Art und Weise Prognosen stelle als früher, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen die Schätzungen für die Produktionskapazitäten 2027 noch einmal nach oben schraubt./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 23:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2 100,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1 559,40 € 		Abst. Kursziel*:
34,67%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1 553,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,17%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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