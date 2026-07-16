ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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16.07.2026 11:05:04

ASML NV Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML nach Zahlen von 1570 auf 2100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die größte positive Überraschung im Zahlenwerk des Halbleiterausrüsters sei der erhöhte Ausblick für die Marge gewesen, schrieb Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel resultiere aus der hohen Nachfrage der Endmärkte./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 16:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
2 100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 562,40 € 		Abst. Kursziel*:
34,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 553,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,17%
Analyst Name::
Tammy Qiu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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