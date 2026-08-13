Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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13.08.2026 04:46:04
Twitch users outraged as Amazon uses their content to train AI in opt-out feature
The streaming platform's users criticised the move to allow the use of channel content for AI training.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Amazon
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12.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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12.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
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12.08.26
|The Amazon of used cars gets a balance sheet tune-up (Financial Times)
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11.08.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
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11.08.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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11.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
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11.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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10.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
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|RBC Capital Markets
|31.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
|31.07.26
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|RBC Capital Markets
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|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
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|UBS AG
|31.07.26
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|DZ BANK
|31.07.26
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|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.