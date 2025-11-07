NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Das Wachstumsprofil des Onlinehändlers sei durchaus solide, schrieb Georgina Johanan am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Die Erwartungen an 2026 und 2027 könnten allerdings zu hoch sein. Momentan sei der Bewertungsabschlag gegenüber Inditex aufgrund der Risiken durchaus gerechtfertigt./rob/ag/mis



