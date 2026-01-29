Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Aktienempfehlung
|
29.01.2026 13:49:47
UBS AG: Continental-Aktie erhält Buy
Die Schweizer Großbank UBS hat Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Vorab-Aussagen zur jüngsten Geschäftsentwicklung nach der Veröffentlichung vorläufiger Eckdaten zum vergangenen Quartal sollten nur wenig an den Erwartungen für 2026 ändern, schrieb David Lesne in einer Einschätzung vom Mittwochabend.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Continental-Aktie am Tag der Analyse
Um 13:33 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 67,18 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 33,97 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86 532 Continental-Aktien umgesetzt. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2026 um 1,1 Prozent.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
