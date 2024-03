UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate für 2023 hätten die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Guillaume Delmas am Montag in seiner ersten Reaktion. Hervor hob er dabei das erhöhte Sparziel.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Henkel vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:27 Uhr 2,4 Prozent auf 68,74 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 1,83 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 351 816 Henkel vz-Aktien. Seit Jahresbeginn 2024 sank die Aktie um 5,7 Prozent. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 04.03.2024 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 07:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 07:58 / GMT



