QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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03.09.2026 22:38:41
Ultrahuman Eyes Gesture Control for Future Rings With Qualcomm Boost
With $70 million of investment from companies including Qualcomm, the smart ring-maker is planning its next-gen AI wearables.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
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31.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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31.08.26
|Montagshandel in New York: Letztendlich Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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31.08.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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31.08.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
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31.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
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31.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite gibt mittags nach (finanzen.at)
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31.08.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
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26.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: Wäre eine QUALCOMM-Kapitalanlage von vor einem Jahr lukrativ gewesen? (finanzen.at)
Analysen zu QUALCOMM Inc.
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Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.