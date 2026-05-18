Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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19.05.2026 01:30:00
UPS Could Thrive in a Post-Amazon World
So far this year, shares of United Parcel Service (NYSE: UPS), better known as UPS, have been choppy. On one hand, investors know full well that the transportation company is in transition mode.On the other hand, impatience has led many in the market to sell or avoid the delivery company's shares on concerns that its turnaround efforts will fail to meet expectations. While frustrating for existing investors, this signals a strong opportunity for those who have yet to enter a position.I believe that what appears to be a headwind is, in actuality, a major tailwind for the company and the stock. Therefore, the market's lukewarm sentiment regarding this transportation stock works in your favor.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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