UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
10.12.2025 13:59:21
US-Senatorin fühlt UBS-Chairman auf den Zahn
Die US-Senatorin Elizabeth Warren, die auch als führende Vertreterin der Demokraten im Bankenausschuss des Senats sitzt, hat einen Brief an den Verwaltungsratspräsidenten der UBS Colm Kelleher geschieben. Sie fragt darin, worüber Vertreter der Schweizer Grossbank mit Finanzminister Scott Bessent und anderen Regierungsvertretern gesprochen haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
