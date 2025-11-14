Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|
14.11.2025 15:27:38
US-Zölle auf Schweizer Produkte sinken auf 15 Prozent
BERN (dpa-AFX) - Die Schweiz haben sich nach Monaten mit 39 Prozent US-Zöllen auf Schweizer Produkte mit den USA auf einen Deal geeinigt. Das schreibt die Regierung in Bern auf der Plattform X. Die Zölle werden auf 15 Prozent gesenkt und sind damit so hoch wie für EU-Produkte, die in die USA exportiert werden. Einzelheiten dazu sollten noch am Nachmittag bekanntgegeben werden./oe/DP/men
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)mehr Nachrichten
|
14.11.25
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
14.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
14.11.25
|Börse Zürich in Rot: SPI liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
14.11.25
|SPI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.11.25
|Börse Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwache Performance in Zürich: SPI schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Handel in Zürich: SPI nachmittags leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)