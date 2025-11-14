Roche Aktie

14.11.2025 15:27:38

US-Zölle auf Schweizer Produkte sinken auf 15 Prozent

BERN (dpa-AFX) - Die Schweiz haben sich nach Monaten mit 39 Prozent US-Zöllen auf Schweizer Produkte mit den USA auf einen Deal geeinigt. Das schreibt die Regierung in Bern auf der Plattform X. Die Zölle werden auf 15 Prozent gesenkt und sind damit so hoch wie für EU-Produkte, die in die USA exportiert werden. Einzelheiten dazu sollten noch am Nachmittag bekanntgegeben werden./oe/DP/men

