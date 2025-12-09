VDMA: Produktion im Maschinen- und Anlagenbau steigt 2026 um 1%

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Produktion im deutschen Maschinen- und Anlagenbau wird nach Einschätzung des Branchenverbands VDMA im nächsten Jahr leicht steigen, wobei sich für das laufende Jahr ein deutlicher Rückgang abzeichnet. Wie der VDMA in seiner Jahrespressekonferenz mitteilte, rechnet er für 2026 mit einem preisbereinigten Produktionszuwachs von 1 Prozent und für 2025 mit einem Minus von 5 Prozent. "Damit schrumpft die Produktion in unserer Industrie seit Anfang 2023, und das vierte Quartal 2025 dürfte das zwölfte Minusquartal in Folge sein", sagte VDMA-Präsident Bertram Kawlath. Damit sei die Situation jetzt vergleichbar mit der schweren Rezession Anfang der 1990er Jahre.

Laut VDMA zeigen sich zunehmend Spuren auf dem Arbeitsmarkt . Die Beschäftigung sank demnach 2025 um 2,4 Prozent und die Zahl der Kurzarbeiter stieg per August um 27 Prozent. Kawlath zufolge können die Unternehmen die mit den US-Einfuhrzöllen einhergehenden bürokratischen Anforderungen nicht erfüllen. "Die Strafzölle der Amerikaner auf Stahl und Aluminium, die demnächst höchstwahrscheinlich 56 Prozent unserer Maschinenexporte in die USA betreffen, sind Gift für beide Handelspartner. Sie müssen schnell wieder wegverhandelt werden", fordert er.

