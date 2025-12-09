thyssenkrupp Aktie

8,80EUR -0,67EUR -7,03%
thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

09.12.2025 12:55:07

thyssenkrupp Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 7,30 Euro auf "Underweight" belassen. Die Prognose des Stahlkonzerns für das Geschäftsjahr 2026 sei von den laufenden Umstrukturierungen beeinträchtigt, schrieb Tom Zhang am Dienstag. Sie impliziere, dass die Markterwartungen für das operative Ergebnis (Ebit) um bis zu 300 Millionen Euro sinken könnten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Underweight
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
7,30 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
8,76 € 		Abst. Kursziel*:
-16,67%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
8,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-17,08%
Analyst Name::
Tom Zhang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

