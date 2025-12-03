thyssenkrupp Aktie
|9,31EUR
|-0,38EUR
|-3,90%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 7,70 auf 7,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane setzt in der europäischen "Stahl-Renaissance" auf Voestalpine, ArcelorMittal und SSAB. Der neue Stahl-Protektionismus der Europäischen Union werde für eine kräftige Gewinnerholung sorgen, schrieb er in seinem Ausblick auf 2026 vom Dienstagabend./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Neutral
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
7,60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
9,68 €
|
Abst. Kursziel*:
-21,50%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
9,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18,37%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
|thyssenkrupp AG
|9,44
|-2,54%
