thyssenkrupp Aktie

8,86EUR 0,00EUR 0,00%
thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

10.12.2025 20:16:56

thyssenkrupp Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Nach einer beinahe Verdreifachung des Kurses seit Jahresbeginn sieht Analyst Tommaso Castello nun nur noch begrenztes Potenzial. Ein Verkauf der Stahlsparte und ein Börsengang der Aufzugsparte wären die notwendigen Impulse für eine nochmalige Neubewertung, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
8,87 € 		Abst. Kursziel*:
24,01%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
8,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,13%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

