thyssenkrupp Aktie
|8,86EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Nach einer beinahe Verdreifachung des Kurses seit Jahresbeginn sieht Analyst Tommaso Castello nun nur noch begrenztes Potenzial. Ein Verkauf der Stahlsparte und ein Börsengang der Aufzugsparte wären die notwendigen Impulse für eine nochmalige Neubewertung, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8,87 €
|
Abst. Kursziel*:
24,01%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
8,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,13%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
